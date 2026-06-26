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El método del cajero averiado, así robaba el acusado a ancianos cuando realizaban operaciones bancarias

El método del cajero averiado, así robaba el acusado a ancianos cuando realizaban operaciones bancarias

INFORMACIÓNTV

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El método del cajero averiado, así robaba el acusado a ancianos cuando realizaban operaciones bancarias

INFORMACIÓNTV

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La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de una serie de delitos contra el patrimonio cometidos mediante el conocido método del “cajero averiado”, una modalidad delictiva especialmente dirigida contra personas mayores cuando realizan operaciones de retirada de efectivo en cajeros automáticos. El varón ha sido acusado de robos en Sax y Sant Joan d'Alacant.

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