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Samuel Biener analiza en "La Entrevista" las altas temperaturas que marcarán el verano en Alicante

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Samuel Biener analiza en "La Entrevista" las altas temperaturas que marcarán el verano en Alicante

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Tras batir récords históricos en Hogueras y encadenar noches cada vez más asfixiantes, INFORMACIÓNTV analiza junto al experto Samuel Biener (Meteored / Laboratorio de Climatología de la UA) cómo afronta la provincia un verano marcado por el calentamiento extremo del agua. En este encuentro, el meteorólogo desgrana las claves de este fenómeno: desde el impacto de un mar a 30°C y la proliferación de noches tropicales, hasta cómo este calor actuará como "combustible" para la formación de peligrosas DANAs en otoño.

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