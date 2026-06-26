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El tiempo del fin de semana en Alicante: se superarán los 30 grados en toda la provincia

Llega el fin de semana con un ligero incremento de las temperaturas. Lejos de disiparse tras el récord de las Hogueras más calurosas de la historia, el mercurio continúa con su ascenso y este fin de semana rebasará los 30 grados de máxima en toda la región alicantina. Unas altas temperaturas que provocarán noches tropicales, por encima de los 20 grados, en todo el litoral.