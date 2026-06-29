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Andrea Corbalán, nueva presidenta del Rotary Club Alicante Lucentum Puerto

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El Rotary Club Alicante Lucentum Puerto cambia de presidente. Pablo Rico da el relevo a Andrea Corbalán en un acto en el que se realizó el tradicional cambio de collares, La nueva presidenta destacó el proyecto que abarcará en su mandato junto al Dr. Enrique de Madaria para ayudar a los pacientes oncológicos pancreáticos en el que se reunirán fondos para que la operación sea más suave y no deje secuelas.

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