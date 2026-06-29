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Inteligencia artificial, ciberseguridad y química verde: el futuro de Alicante se escribe en los Premios FUNDEUN

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Fundación Empresa Universidad de Alicante celebra una de sus ediciones más competitivas con la entrega de 15 galardones a proyectos vanguardistas. La gala, que reunió a cerca de trescientos representantes del ámbito político, empresarial y académico, volvió a consolidar este certamen como el gran trampolín para transformar ideas universitarias en empresas viables y generadoras de empleo en la provincia.

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