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Junio se despide de Alicante con noches tórridas de hasta 24 grados

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La provincia de Alicante despide el mes este martes, 30 de junio, bajo una situación de intenso bochorno y valores térmicos rigurosamente estivales. Mientras que los termómetros diurnos rozarán los 34°C en el interior y la Vega Baja, la franja costera registrará una madrugada extraordinariamente cálida e incómoda para el descanso, con mínimas que alcanzarán los 24°C en Benidorm en una jornada de cielos variables.

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