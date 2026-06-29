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El Marq acoge "El oro y el universo"

La exposición itinerante "El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia" llega al Museo Arqueológico de Alicante (Marq) con alrededor de 300 piezas, la mayoría están por primera vez en España. Esta muestra desvela los enigmas de estas comunidades, desde sus rituales, utensilios, danzas y ofrendas hasta las conexiones con el universo o los intercambios con el mundo de los espíritus. Más información