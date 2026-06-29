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El PP rehúye dar explicaciones sobre los 12 días que se tardó en avisar de las irregularidades en Les Naus

El escándalo de vivienda protegida de Les Naus ha vuelto a ser protagonista en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante. Tanto PSOE como Compromís han preguntado a los mandatarios populares Luis Barcala, alcalde de Alicante, y Nayma Beldjilali, concejala de Hacienda, Cultura y Patrimonio, qué ocurrió durante los 12 días transcurridos entre el aviso de posibles irregularidades y las primeras actuaciones.