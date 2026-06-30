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Cristina Cutanda: "La ubicación de los fuegos en el Postiguet es definitiva"

La concejala de Fiestas y Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, es clara respecto a la ubicación del concurso de fuegos artificiales: "Se pretende que la ubicación en el Postiguet sea definitiva". Y señala que tratarán de mejorar las campañas de comunicación para prevenir a la ciudadanía de los horarios y cortes para evitarlas imágenes vistas este año ante el cierre de accesos entre la Plaza del Mar y el arenal.