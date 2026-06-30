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Dialsur inaugura en Alicante su mayor y más moderno Cash & Carry tras invertir 3,3 millones de euros

El nuevo centro mayorista, ubicado en la calle Fortuny, cuenta con más de 3.700 metros cuadrados diseñados en exclusiva para transformar la experiencia de compra de los profesionales de la hostelería y la restauración alicantina. Con un surtido de más de 6.000 referencias, el proyecto se consolida como un socio estratégico para el sector HORECA en la provincia, sustentado sobre tres pilares fundamentales: la especialización en producto fresco, la atención personalizada y un potente servicio de reparto multicanal, todo ello respaldado por una firme apuesta por la sostenibilidad energética y el apoyo del Ayuntamiento de Alicante.