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Jueves de chubascos generalizados en Alicante bajo un ambiente sofocante y noches de hasta 24°C

La provincia de Alicante registrará este jueves, 2 de julio, un notable aumento de la inestabilidad atmosférica que romperá la tónica estival con precipitaciones generalizadas. Según los mapas oficiales, la combinación de lluvias con temperaturas máximas de hasta 33°C en el interior y madrugadas de bochorno extremo en el litoral —donde Alicante y Torrevieja no bajarán de los 24°C— generará una jornada de fuerte sensación de pesadez y bochorno en todo el territorio