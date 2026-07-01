INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El mensaje del colectivo LGTBIQ+ a los políticos alicantinos: "Esta bandera no es vuestra"

El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido esta mañana la presentación de los actos correspondientes al Orgullo LGTBIQ+ que se vivirán en las calles de toda la ciudad de Alicante a lo largo del mes de julio. Una presentación que también ha servido de reivindicación de las diferentes asociaciones y colectivos presentes en el Consistorio. Uno de esos momento ha corrido a cargo de Carlos Lamm, representante de Entendemos LGTBI, cuando ha mostrado la bandera del colectivo y la de España con un mensaje claro y directo a los políticos alicantinos.