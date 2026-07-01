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La oposición vuelve al acto del Orgullo en Alicante y exige al PP políticas reales tras aislar a Vox

El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a escenificar la "unidad" con motivo del Día del Orgullo LGTBI 2026. Tras dos años de plantón y de celebrar la efeméride al margen del ejecutivo de Luis Barcala, el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem han asistido este miércoles al acto oficial del Consistorio. La bancada progresista justifica su regreso "por petición de las entidades" y tras el tenso pleno del pasado lunes, en el que los populares dejaron solo a Vox, aunque la oposición ya advierte de que este gesto debe traducirse en políticas públicas reales.