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Alicante supera por primera vez los 800.000 afiliados en un junio histórico para el empleo

El mercado laboral en Alicante ha pulverizado todos sus registros en junio al superar, por primera vez en la historia, la barrera de los 800.000 cotizantes a la Seguridad Social. Impulsada por el arranque de la temporada turística, las fiestas de Hogueras y el proceso extraordinario de regularización de extranjeros, la provincia sumó 11.232 nuevos trabajadores en solo un mes —unos 375 diarios—, alcanzando un récord absoluto de 805.966 afiliados en lo que ya es el segundo mejor junio de toda la serie histórica.