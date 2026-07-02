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La Generalitat invertirá 100 millones de euros para impulsar el sector de la defensa

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una inversión público-privada de 100 millones de euros para potenciar el sector de la industria de la defensa en la Comunitat Valenciana. La iniciativa, enmarcada en el nuevo Plan Estratégico del sector, se ha presentado junto a la creación de la Alianza Valenciana por la Defensa y la Seguridad, con el objetivo de convertir a la región en un referente de innovación y soberanía tecnológica.