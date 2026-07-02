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El Hércules agita su mercado: venta de Carlos Rojas y salida inminente de Fran Sol

El Hércules CF agita por completo su planificación deportiva a las puertas de arrancar la pretemporada el próximo 13 de julio. La entidad blanquiazul ha cerrado una operación con la venta del extremo Carlos Rojas al FC Epicentr de Ucrania por una cifra cercana a los 400.000 euros, lo que supone uno de los traspasos más lucrativos para el club desde su descenso a Segunda B en 2014 sólo por detrás de la venta de Abde al FC Barcelona y por encima de la de Álex Muñoz al Sevilla FC. Esta importante inyección económica coincide con los movimientos en los despachos del Rico Pérez para aligerar la plantilla, donde la dirección deportiva busca liberar espacio urgentemente al tener las 18 fichas 'senior' completamente ocupadas; una reestructuración que pasa por la salida inminente del veterano delantero Fran Sol, con quien ya se negocia de forma definitiva la rescisión del año de contrato que le queda en Alicante