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José Ramón González de Zárate confirma a Sofía Morales que "Barcala vendrá a la comisión"

Terminado el tramo inicial de la primera sesión de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes por el escándalo de vivienda protegida en el residencial Les Naus, uno de los temas más comentados ha sido la ausencia de Luis Barcala. El alcalde de Alicante no ha sido llamado para comparecer en la primera sesión, que sí ha contado con los exmiembros del tripartito Miguel Ángel Pavón, Natxo Bellido y Sofía Morales. Los tres han señalado la necesidad de que comparezca el alcalde de Alicante como máximo responsable del proceso. Ante la petición de la ex edil de Hacienda y Contratación por el PSOE, el diputado José Ramón González de Zárate le ha confirmado a la compareciente que "el señor Barcala va a venir".