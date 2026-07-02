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Miguel Ángel Pavón en la comisión de Les Naus: "No sé qué hago aquí, las irregularidades se cometen a partir del gobierno de Barcala"

Miguel Ángel Pavón ha sido el primer compareciente de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes por el escándalo de vivienda pública del residencial Les Naus. Pavón era vicealcalde y concejal de Urbanismo cuando se inició el expediente para la enajenación de la parcela, no obstante, su junta no fue la que completó la venta ni participó en el momento del reparto de los pisos, por lo que, afirma, no comprender por qué ha sido convocado.