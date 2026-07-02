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Natxo Bellido pide la dimisión de Barcala en la comisión de Les Naus

El que fuera portavoz de Gobierno del tripartito y responsable de Contratación del tripartito en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha sido el segundo en comparecer en la comisión de investigación de Les Corts por el escándalo de vivienda protegida de Les Naus. El adscrito a Compromís ha señalado que no estaba de acuerdo con la enajenación del suelo y ha pedido la dimisión de Luis Barcala.