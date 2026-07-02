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Así se prepara River Plate en Alicante

La provincia de Alicante ha sido el lugar escogido por el Chacho Coudet para preparar el Torneo Clausura con River Plate. El objetivo del conjunto de Buenos Aires es volver a ganar títulos en Argentina y asaltar el Torneo Clausura, para lo que se preparan con entrenamientos a doble sesión en un hotel de la Vega Baja. El técnico cuenta con 19 jugadores de su plantilla que no están disputando el Mundial a los que se han sumado, en los últimos días, los fichajes de Lucas Beltrán y Giovanni González.