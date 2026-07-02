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Rocío Gómez a Toni Gallego en la previa del pleno de julio del 2024: "Tengo un piso en Les Naus y no quiero que se mezclen las cosas"

Toni Gallego ha negado que asumiera Patrimonio porque se conociera la relación de Rocío Gómez con Les Naus. Ha explicado que fue una reestructuración interna y que no sabía nada del caso. Según su relato, se enteró en el pleno de julio de 2024, cuando Gómez le pidió que respondiera una pregunta de Compromís sobre la calificación de Les Naus porque ella tenía una vivienda allí y no quería “mezclar las cosas”.