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El tiempo en Alicante: noches ecuatoriales en el litoral

Mañana, viernes 3 de julio, se esperan cielos poco nubosos o despejados en la provincia de Alicante. Las temperaturas ascenderán alcanzando los 33.º en Alicante y los 35.º en Elche. Las temperaturas mínimas serán algo más frías en el interior llegando a los 15.º en Villena y los 16.º en Pinoso. El viento será flojo de dirección variable durante todo el día, predominando el suroeste por la tarde.