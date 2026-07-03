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Elche aporta 50.000 pastillas potabilizadoras y activa partidas de emergencia a Venezuela

El alcalde, Pablo Ruz, junto a la edil de Acción Social y Cooperación Internacional, Celia Lastra y la delegada para la Hispanidad y la Libertad de la Generalitat Valenciana, Mary Ponte, han visitado el dispositivo de ayuda solidaria instalado en la oficina de Pangea, en el Centro Social Francesc Cantó, para agradecer la implicación de voluntarios, empresas y ciudadanía en la campaña de recogida de material destinada a las personas afectadas por los terremotos registrados la pasada semana en Venezuela.