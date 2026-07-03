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La izquierda solicita la comparecencia urgente de Barcala en la comisión municipal

Las declaraciones de Toni Gallego, ex edil de Hacienda en el Ayuntamiento de Alicante, han puesto patas arriba la política municipal. Gallego reconoció en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes tener constancia de que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, tenía un piso en Les Naus en julio de 2024. Esta versión contradice lo expuesto hasta ahora por la corporación municipal, por lo que la izquierda solicita la comparecencia de Luis Barcala en la comisión municipal de forma urgente. Además, Compromís avanza que pedirá explicaciones a Núñez Feijóo en el próximo pleno del Congreso.