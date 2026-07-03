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Fin de semana de sol riguroso y calor extremo en Alicante: máximas de 35°C en el interior y madrugadas de bochorno severo en la costa

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Fin de semana de sol riguroso y calor extremo en Alicante: máximas de 35°C en el interior y madrugadas de bochorno severo en la costa

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La Agencia Estatal de Meteorología confirma un escenario de absoluta estabilidad atmosférica en la provincia de Alicante para las jornadas del sábado 4 y el domingo 5 de julio. El primer fin de semana del mes estará marcado por cielos completamente despejados de norte a sur, un fuerte repunte térmico diurno que alcanzará los 35°C en los puntos más cálidos del interior, y un episodio prolongado de noches ecuatoriales en todo el litoral, donde los termómetros registrarán mínimas de hasta 24°C.

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