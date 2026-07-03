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Total Rent supera las 500 viviendas gestionadas en Alicante y expande su modelo de alquiler garantizado con una nueva sede en el PAU 5

Los fundadores del grupo inmobiliario AJ AGENT REAL, Juan Bernal y Abel Sánchez, han consolidado la marca Total Rent en Alicante tras superar la cifra de 500 viviendas bajo su gestión. Este servicio especializado, que centra su propuesta en garantizar el cobro mensual de la renta a los propietarios y asumir la gestión integral de incidencias y cobertura legal, experimenta una notable etapa de crecimiento en la provincia. Tras la respuesta obtenida en su oficina principal de la Avenida Benito Pérez Galdós, la firma ampliará su red de atención en septiembre con la apertura de un nuevo local propio en la calle Maestro José Garberí Serrano, ubicado en la zona del PAU 5 en la Playa de San Juan.