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La AEMET decreta la alerta naranja en Alicante en plena ola de calor: los termómetros tocarán los 40°C este martes

Máxima precaución en toda la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado de forma oficial la alerta naranja por altas temperaturas de cara a mañana, martes 7 de julio. El territorio alicantino se enfrenta a un episodio crítico de calor bajo cielos completamente despejados, con registros térmicos que alcanzarán los 40°C en la Vega Baja y valores generalizados de hasta 39°C y 38°C en el interior y prelitoral, a lo que se sumarán madrugadas tórridas e incómodas en toda la línea de costa.