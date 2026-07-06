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Alicante calienta motores para la VI edición del festival de artes escénicas FRESCA!

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ultima los preparativos para el inicio de la sexta edición de FRESCA!, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Alicante, que arrancará el próximo lunes 13 de julio en los Jardines de la Diputación y en Casa Mediterráneo. A solo una semana del comienzo de las actuaciones, la delegada territorial del IVC, Ana Bonmatí, repasa en esta entrevista las principales novedades de una programación que se extenderá hasta el 25 de julio y que combinará espectáculos gratuitos a pie de calle con grandes producciones de danza, teatro, circo y flamenco contemporáneo.