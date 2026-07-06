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"Nacimos para amarte": El Hércules congela los precios de sus abonos en una campaña marcada por la incógnita de la animación

El Hércules CF ha activado oficialmente este lunes su nueva campaña de abonos para la temporada 2026/27 bajo el lema "Nacimos para amarte". La entidad alicantina ha apostado por congelar las tarifas de renovación en todos los sectores del José Rico Pérez —con precios que oscilan entre los 120 y los 1.000 euros—, mientras que las nuevas altas tendrán un recargo del 10%. El arranque del proceso de venta online queda condicionado por la incertidumbre en el Fondo Norte, ya que la Grada de Animación continúa en huelga tras las duras sanciones de la pasada campaña y el acuerdo definitivo queda supeditado a una reunión clave en los próximos días.