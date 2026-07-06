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Pérez Llorca advierte de que el incendio de Soneja sigue sin perimetrar ante una ola de calor "muy complicada"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido este lunes de que el incendio forestal de Soneja (Castellón) continúa sin estar perimetrado y ha pedido "máxima precaución" ante un empeoramiento inminente de las condiciones meteorológicas. Tras calcinar 150 hectáreas y obligar al desalojo de más de 500 vecinos, el fuego ha logrado entrar de forma "pequeña" en el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Un operativo de 300 efectivos trabaja a contrarreloj frente a una evolución "difícil de pronosticar" que se complicará a partir del mediodía por la llegada de una ola de calor extrema de hasta 44 grados y la amenaza de tormentas eléctricas.