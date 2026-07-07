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Escucha un ruido extraño en el pozo de su casa en Aspe y lo que encuentra dentro moviliza a la Guardia Civil

Efectivos de la Guardia Civil han logrado rescatar con vida a un zorro que permanecía atrapado a cuatro metros de profundidad en el interior de un pozo, ubicado en una parcela particular del municipio de Aspe. Tras una compleja intervención en la que los agentes tuvieron que utilizar un lazo de captura por la resistencia del animal, el ejemplar pudo ser extraído en buen estado y devuelto inmediatamente a su entorno natural.