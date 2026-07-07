INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Lucentum busca 100.000 euros para salvar su histórico ascenso del equipo femenino a LF2

El Lucentum Alicante ha iniciado una carrera contrarreloj para salvar el histórico ascenso de su equipo femenino a la Liga Femenina 2. Tras culminar una temporada brillante en la pista, el club necesita reunir 100.000 euros antes de que finalice el mes de julio para garantizar la viabilidad económica del proyecto. En una rueda de prensa en el Centro de Tecnificación, la directiva y las capitanas han hecho un llamamiento desesperado a las empresas, instituciones y a la sociedad alicantina para conseguir el respaldo necesario y evitar que el sueño del baloncesto de élite de la ciudad se desvanezca en los despachos.