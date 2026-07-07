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El MARQ abre las puertas del universo precolombino con el mayor préstamo del Museo del Oro de Bogotá a España en años

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El MARQ abre las puertas del universo precolombino con el mayor préstamo del Museo del Oro de Bogotá a España en años

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La arqueóloga Teresa Ximénez de Embún analiza en InformaciónTV los desafíos de gestión técnica y conservación detrás de la nueva exposición internacional del MARQ, 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia'. Una muestra inmersiva compuesta por cerca de 300 piezas excepcionales de hasta 3.500 años de antigüedad que sumergen al espectador en la cosmovisión, la sostenibilidad y el arte de estas comunidades milenarias.

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