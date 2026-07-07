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El musical "Nuestro último verano" llega este domingo a Novelda para llenar de magia y canciones de ABBA el Auditorio Viriato

Este domingo, 12 de julio de 2026, los amantes del teatro musical tienen una cita imprescindible en Novelda. El Auditorio Viriato se vestirá de gala a las 22:00h para acoger Nuestro último verano. Una historia de Mamma Mia!, la nueva y ambiciosa propuesta de la asociación cultural Aura Producciones. El show destaca por su envergadura: una puesta en escena festiva y vibrante donde más de 35 artistas llenarán el escenario de color, coreografías llenas de vida y momentos conmovedores. Además, la función de Novelda será especialmente emotiva, ya que el apartado musical contará con la colaboración en vivo de la Banda SM "Santa María Magdalena" de Novelda. Tras su paso por Abanilla el sábado, Novelda será la segunda parada de una gira estival que también recorrerá localidades como Hondón de los Frailes, Sant Vicent del Raspeig y Alicante.