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La ola de calor extremo se recrudece en Alicante: el termómetro rompe la barrera de los 42°C este miércoles

La situación meteorológica entra en una fase crítica en la provincia de Alicante este miércoles, 8 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología confirma una intensificación del episodio de altas temperaturas bajo un cielo completamente despejado, registrándose una máxima extrema de 42°C en la Vega Baja y valores generalizados de 41°C y 40°C en el interior. El riesgo para la salud se incrementará de forma severa durante la noche con una madrugada insólita de hasta 24°C de mínima en localidades de montaña como Alcoy, consolidando un ambiente tórrido e irrespirable en toda la provincia.