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Pérez-Hickman evita declarar en Les Corts por "estar investigada"

Pérez-Hickman evita declarar en Les Corts por "estar investigada"

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Pérez-Hickman evita declarar en Les Corts por "estar investigada"

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María Pérez-Hickman ha explicado al final de su comparecencia que ha acudido a la comisión por respeto al requerimiento de las Cortes, pero que se acoge a su derecho a no declarar porque tiene la condición de investigada por los hechos relacionados con Les Naus. La exdirectora general ha señalado que cualquier manifestación podría afectar a su derecho de defensa y ha invocado el derecho constitucional a no declarar contra sí misma ni confesarse culpable.

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