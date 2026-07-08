INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pérez-Hickman evita declarar en Les Corts por "estar investigada"

María Pérez-Hickman ha explicado al final de su comparecencia que ha acudido a la comisión por respeto al requerimiento de las Cortes, pero que se acoge a su derecho a no declarar porque tiene la condición de investigada por los hechos relacionados con Les Naus. La exdirectora general ha señalado que cualquier manifestación podría afectar a su derecho de defensa y ha invocado el derecho constitucional a no declarar contra sí misma ni confesarse culpable.