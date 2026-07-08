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El tiempo en Alicante: Ligero descenso de las temperaturas en un jornada de calor intenso

Mañana, jueves 9 de julio, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en la provincia de Alicante. Las temperaturas descenderán marcando los 35º en Alicante y los 32º en Benidorm. Las temperaturas mínimas serán algo más frías en el interior llegando a los 19º en Villena y los 18º en Pinoso. El viento será flojo de dirección variable durante todo el día, tendiendo por la tarde a componente sur con aumentos ocasionales de intensidad.