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El calor extremo da una ligera tregua en Alicante pero el interior mantendrá registros de hasta 37°C este viernes

La provincia de Alicante registrará un leve descenso térmico este viernes, 10 de julio, aliviando los picos más extremos de la ola de calor. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros diurnos se estabilizarán por debajo de los 38°C, aunque el ambiente continuará siendo rigurosamente caluroso en el interior con máximas de 37°C y el litoral central sufrirá otra madrugada de intenso bochorno con mínimas de hasta 23°C.