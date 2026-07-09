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Colapso en Alicante: 41 candidatos para un solo piso y el alquiler disparado un 38% tras la Ley de Vivienda

La provincia ha sumado 146.000 nuevos habitantes desde 2021, pero encontrar techo se ha convertido en una misión casi imposible. El sector inmobiliario de Alicante lanza una voz de alerta ante una situación que califican de "insostenible": la falta de seguridad jurídica ha provocado una fuga masiva de pisos hacia el mercado turístico o la venta, expulsando por completo a jóvenes y familias medias del mercado de arrendamiento tradicional.