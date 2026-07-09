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El Festival de Cine Internacional de Elche afronta su 49ª edición como el gran escaparate del talento emergente

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El Festival de Cine Internacional de Elche afronta su 49ª edición como el gran escaparate del talento emergente

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El director del certamen, Alejandro Cano, analiza en InformaciónTV las claves de una edición que roza el medio siglo de historia y que destaca por el récord de participación de cineastas noveles. Entre los grandes atractivos de la programación sobresale el estreno del largometraje documental Óscar Esplá, una producción de esta casa que se proyectará el próximo martes 14 de julio en los Cines Odeón para reivindicar la figura del célebre compositor alicantino en el 50º aniversario de su fallecimiento.

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