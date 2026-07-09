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Txabi Franquesa presenta la obra "Escocía" en "La Entrevista" de InformaciónTV

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Txabi Franquesa llega al Teatro Principal para actuar por tercera vez con "Escocía", una obra que lleva cuatro años sobre los escenarios llenando teatros por toda España. Franquesa, en "La Entrevista" de InformaciónTV, explica que es un "show balsámico" en el que ofrece un monólogo sobre la madurez y la vida adulta. El artista e destaca que "lo último que hay que perder no es la esperanza, es el sentido del humor".

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