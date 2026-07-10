INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Alicante consolida un fin de semana plenamente veraniego con máximas de 37°C y noches de intenso bochorno litoral

La provincia de Alicante afrontará las jornadas del 11 y 12 de julio bajo condiciones de rigurosa estabilidad atmosférica y calor intenso. Tras un sábado con algunos intervalos nubosos de evolución diurna concentrados en la montaña norte, el domingo el sol se impondrá de forma unánime de norte a sur. Los termómetros diurnos alcanzarán picos de 37°C en las comarcas interiores, mientras que la franja costera mantendrá un ambiente muy pesado debido a madrugadas ecuatoriales de hasta 24°C.