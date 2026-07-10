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El Campello presenta una programación para las Fiestas del Carmen que combina la tradición marinera con espectáculos vanguardistas y dinamización comercial

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, nos cuenta en La Entrevista de INFORMACIÓNTV los detalles de la edición de las Fiestas de la Mare de Déu del Carme, que se desarrollará hasta el próximo 19 de julio. Las autoridades locales han analizado el diseño de una agenda que este año incorpora novedades tecnológicas como un pregón audiovisual interactivo en la Ermita, al tiempo que mantiene sus actos centrales de arraigo vecinal, como la procesión marinera, los correfocs, las exhibiciones de pilota valenciana y los eventos gastronómicos.