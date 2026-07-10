INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Cirque du Soleil levanta su Gran Carpa en la Playa de San Juan: Alicante se prepara para 'KURIOS'

Un centenar de operarios ha culminado el esperado levantamiento de la Gran Carpa del Cirque du Soleil en la Playa de San Juan. Alicante se convierte así en una de las seis únicas ciudades españolas que acogerá KURIOS-Gabinete de Curiosidades, el aclamado espectáculo de la compañía canadiense. El montaje, que fusiona acrobacias de infarto, poesía y estética industrial, se estrenará el próximo jueves y permanecerá en la ciudad hasta el 23 de agosto, consolidando a Alicante como un referente cultural indispensable este verano.