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Una operación de película: Cae en Murcia el peligroso prófugo del tiroteo de Villajoyosa tras más de un año de investigación

Fin a la huida del presunto autor del brutal tiroteo de marzo de 2025 en Alicante. En un operativo relámpago y conjunto, la Policía Nacional y la Guardia Civil han asaltado el escondite del sospechoso, de 65 años, en la localidad murciana de Ceutí, donde permanecía oculto. Los agentes lo han sorprendido con una pistola semiautomática amunicionada y lista para disparar, poniendo fin a una fuga que comenzó cuando acribilló a balazos el coche de un hombre para cobrar una deuda. El detenido ya duerme en prisión provisional.