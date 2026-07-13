INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Alicante recuerda a Miguel Ángel Blanco 29 años después de su asesinato

El Ayuntamiento de Alicante ha rendido homenaje al concejal del Partido Popular, en una fecha simbólica al cumplirse los mismos años que el edil tenía cuando la banda terrorista ETA le arrebató la vida. Al acto, celebrado junto al Monumento a la Paz, han acudido allegados del propio Miguel Ángel Blanco para honrar su memoria. El homenaje ha contado con la lectura de un manifiesto, una ofrenda floral y un minuto de silencio.