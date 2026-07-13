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Ángela de Miguel protagoniza el Foro Alicante

El Foro Alicante, organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, celebra el desayuno-coloquio «Las pymes en el contexto actual: retos y oportunidades», una cita pensada para abordar, desde una perspectiva práctica y cercana, las claves que marcarán el futuro inmediato de las pequeñas y medianas empresas. El encuentro ha tenido lugar este lunes 13 de julio, a las 9.30 horas, en el restaurante Maestral, y reúne a representantes del ámbito empresarial e institucional en torno a un tema de plena actualidad. La sesión ha contado con la intervención de Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Más información