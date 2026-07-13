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Barcala continúa sin confirmar si comparecerá en Les Corts por Les Naus

Incógnita en el Ayuntamiento de Alicante ante el avance del caso 'Les Naus'. El alcalde Luis Barcala ha evitado aclarar si comparecerá en la comisión extraordinaria fijada para el próximo 24 de julio, donde se examinarán las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas que ya investiga la justicia. El regidor del PP se ha blindado con un absoluto silencio ante la prensa, rechazando responder a cualquier cuestión vinculada a este residencial de la Playa de San Juan.