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El tiempo en Alicante: El calor se intensifica con un nuevo ascenso de las temperaturas

Este martes 13 de julio, se esperan cielos poco nubosos o despejados en la provincia de Alicante. Las temperaturas volverán a subir, alcanzando los 32º en Alicante y los 34º en Elche. Las temperaturas mínimas serán algo más frías en el interior llegando, a los 16º en Pinoso y los 15º en Villena. El viento será flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a componente este.