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El aeropuerto de Alicante-Elche rompe barreras: supera los 10 millones de pasajeros en el primer semestre y apunta a un año de récord histórico

El aeródromo Miguel Hernández cierra un mes de junio espectacular con más de 2,1 millones de viajeros y consolida un crecimiento imparable que sitúa la mítica frontera de los 20 millones de usuarios anuales al alcance de la mano. El incansable empuje del turismo británico y el despertar del mercado nacional sostienen el despegue de la Costa Blanca en la primera mitad del año.